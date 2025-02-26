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Amogus54
Винсент Д'Онофрио заявил, что Сорвиголова и Уилсон Фиск не появятся в «Человеке-пауке 4»
«Человек-паук 4» обрастает новыми подробностями сюжета

Исполнитель роли Уилсона «Кингпина» Фиска, Винсент Д'Онофрио в одном из интервью, приуроченному к сериалу «Сорвиголова: Рождённый заново», заявил, что его персонаж и персонаж Чарли Кокса не появятся в фильме «Человек-паук 4».

Детали разработки четвертого фильма с Томом Холландом про Человека-паука строго держатся в секрете, но в сеть проникали различные слухи о появлении Кингпина и Сорвиголовы. Ранее Сорвиголова появлялся в качестве камео в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», что также подогревало интерес публики к этим слухам.

Помимо всего прочего, до сих пор доподлинно не известно, закончен ли сценарий к этому фильму, однако съемки планируется начать в конце этого года. Так что не исключен вариант, что сами актеры еще не в курсе, что им предстоит сниматься в данном проекте. Или же им приходиться опровергать все слухи по контракту, как это уже неоднократно встречалось ранее. Подобным образом отвечал и Эндрю Гарфилд на вопросы о его появлении в третьем фильме о Человеке-пауке в рамках киновселенной Марвел. 

#кино #фильмы #marvel #новости кино #марвел #человек-паук #том холланд #сорвиголова #сорвиголова: рожденный заново #человек-паук 4
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