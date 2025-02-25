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Amogus54
Джеймс Ганн поделился подробным планом новой DC-вселенной
Шестилетний план заканчивается масштабным кроссовером в стиле «Мстителей: Финал»

Джеймс Ганн и Питер Сафран отмечают, что этот план гибкий и в него можно вносить изменения, если у кого-то из сценаристов появятся интересные идеи.

Джеймс Ганн планирует выпускать ежегодно сразу несколько проектов, среди них обязательно будет два фильма и один мультфильм для широкого проката в кинотеатрах, а также два сериала и два мультсериала для стримингового сервиса Max, где уже выходили «Миротворец» и «Пингвин», которые так сильно понравились публике, что их решено было продлить на следующие сезоны. Второй сезон «Миротворца» уже подтверждён к выходу в августе. Второй сезон «Пингвина» пока находится в разработке.

Одним из наиболее ожидаемых фанатами является сериал «Зелёные фонари», который обещан к выходу в следующем году. Всего ожидается 8 эпизодов с вероятностью продления шоу на второй сезон.

Стоит упомянуть сиквел «Бэтмена» от Мэтт Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ривз пока что не подготовил финальный вариант сценария фильма, но Джеймса Ганна обнадёживает то, что он уже успел увидеть в набросках. «Бэтмен» Роберта Паттинсона официально не станет основным в новой вселенной. В творческий процесс Мэтта Ривза никто не лезет, режиссер имеет полную свободу воли в создании своего собственного мира и он не ограничен рамками киновселенной. Кто будет представлять темного рыцаря в общей вселенной, пока что неизвестно.

Сценарий фильма про основного Бэтмена с подзаголовком «Храбрый и смелый» всё ещё в работе. Ранее объявленный режиссер проекта Энди Мускетти, скорее всего, покинет проект.

В разработке находится фильм про Глиноликого. Изначально Ганн вообще не хотел видеть фильм об этом персонаже. Всё изменил сценарий Майка Фланагана, который является одним из лучших среди всего того, что читал Ганн (по его словам). Премьера фильма состоится осенью 2026 года. Фильм будет иметь скромный по рамкам Голливуда бюджет и расскажет историю актера, который получил способность менять свою внешность. Фильм может стать экспериментом типа «Джокера».

Ганн отмечает, что за кулисами ещё до производства «Супермена» ему и его команде пришлось работать изо всех сил, чтобы наладить работу DC после всего того беспорядка, что им досталось от прошлого руководства.

#кино #новости кино #warner bros #dc comics #бэтмен #кинокомиксы #супермен #диси
Источник: variety.com
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