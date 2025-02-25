Фестиваль продлится до 3 марта 21:00 по МСК

В Steam стартовал традиционный фестиваль "Играм быть", посвященный различным новинкам видеоигровой индустрии. Это даёт возможность многим независимым разработчикам показать публике свои творения, дав возможность сыграть в демоверсии игр, общаясь с геймерами и проводя различные трансляции.

Одним из главных хитов фестиваля стала Gothic 1 Remake – ремейк культовой RPG 2001 года выпуска, широко известная во всём мире. Разработкой ремейка занимается новая студия Alkimia Interactive, основанная в 2018 году.

В демоверсии ремейка Готики игрокам предоставляется возможность сыграть за уже известного по оригинальной игре персонажа – Нираса. Конечно, многие радуются возможности вернуться в мир, полный ностальгии, но в игре не обошлось и без минусов – некоторые игроки жалуются на обилие багов и хромающую оптимизацию. Да, это ещё демоверсия и игра может чувствовать себя гораздо лучше на релизе, который отмечен в Steam датой "Скоро выйдет". Тем не менее, проект ожидается к релизу в 2025 году и возможность сыграть в демоверсию это подтверждает.