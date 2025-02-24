Rockstar переименовали игру в своем лаунчере

Rockstar обновила название текущей версии Grand Theft Auto 5 с учетом своего анонса о выходе некст-ген версии, которая ранее была доступна на консолях текущего поколения. Теперь уже прошлая версия имеет приставку "Legacy", что говорит о её устаревшем формате.

Новая версия игры выйдет уже 4 марта и представит на персональных компьютерах все особенности, которые ранее были доступны только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Обновление будет бесплатным для всех владельцев игры.

Несмотря на технические улучшения игры, такие как поддержка Direct Storage, DLSS, FSR и трассировки лучей, основные изменения коснутся онлайн составляющей игры. GTA Online получит новый контент, однако пользователям придется сделать выбор – на какой версии они хотят играть за своего персонажа. Игрокам представится возможность перенести весь свой прогресс из Legacy версии в новую, однако играть в старой версии за этого персонажа уже не получится – он удалится и будет доступен только в обновлённой игре. То есть играть с друзьями на разных версиях не выйдет – Rockstar разделяют эти сессии.

Для тех кто сомневается, что их компьютер сможет потянуть обновленную игру, есть выход – можно скачать некст-ген версию, создать там персонажа и протестировать её. Если игрока устроит производительность, то можно будет смело переносить прогресс персонажа.