Rockstar Games анонсировала бесплатное обновление для Grand Theft Auto V на ПК, которое выйдет 4 марта 2025 года. Оно добавит графические улучшения, поддержку новых технологий, обновлённый контент из консольных версий и возможность оформить GTA+ — подписку с эксклюзивными бонусами.
Благодаря обновлению ПК-версия GTA V получит ряд улучшений, которые ранее были доступны только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S:
- Новые автомобили и тюнинг в Hao’s Special Works (HSW).
- Более быстрая загрузка благодаря DirectStorage и SSD.
- Поддержка трассировки лучей (тени, отражения, глобальное освещение).
- Оптимизация под высокие разрешения и частоту кадров.
- Расширенная поддержка контроллеров, включая DualSense от PlayStation 5.
- Появление диких животных в GTA Online с заданиями на фотографирование.
- Обновлённый интерфейс входа в игру и улучшенная система обучения новичков.
Теперь ПК-игроки смогут прокачивать автомобили в HSW, участвовать в уникальных гонках и тестировать улучшенные машины. К тому же в онлайн-режиме появится новая система карьерного роста, позволяющая отслеживать достижения в разных сферах своего криминального бизнеса.
С выходом обновления на ПК впервые станет доступна подписка GTA+. Она включает:
- Ежемесячный бонус в $500,000.
- Бесплатные эксклюзивные автомобили и гараж на 100 машин.
- Доступ к классическим играм Rockstar через GTA+ Games Library.
- Дополнительные скидки и бонусы на внутриигровые предметы.
Оформив подписку, игроки смогут управлять активами через приложение Vinewood Club, быстро запрашивать автомобили, собирать прибыль с бизнеса и пополнять боезапас.
Обновлённая версия GTA V получит поддержку новейших технологий рендеринга, включая:
- Трассировку лучей с глобальным освещением и реалистичными тенями.
- NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3 для повышения производительности.
- Более высокую частоту кадров и улучшенную поддержку широких экранов.
- Улучшенное аудиосопровождение с поддержкой Dolby Atmos.
Rockstar не отключает поддержку старой версии GTA V на ПК — она останется доступной для тех, чьи системы не соответствуют новым требованиям. Однако игроки на старой и новой версиях не смогут играть в одних сессиях. Rockstar представила системные требования для обновлённой версии.
Rockstar также анонсировала большое обновление GTA Online, которое выйдет уже в марте. Оно добавит новый контент и вернёт в игру персонажа, знакомого по сюжетной кампании — Оскара Гусмана. Новое дополнение будет связано с аэродромом Маккензи, который в одиночной игре принадлежал Тревору.