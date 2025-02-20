Большое обновление GTA V на ПК: поддержка RTX, новые авто и быстрые загрузки

Rockstar Games анонсировала бесплатное обновление для Grand Theft Auto V на ПК, которое выйдет 4 марта 2025 года. Оно добавит графические улучшения, поддержку новых технологий, обновлённый контент из консольных версий и возможность оформить GTA+ — подписку с эксклюзивными бонусами.

Благодаря обновлению ПК-версия GTA V получит ряд улучшений, которые ранее были доступны только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S:

Новые автомобили и тюнинг в Hao’s Special Works (HSW).

Более быстрая загрузка благодаря DirectStorage и SSD.

Поддержка трассировки лучей (тени, отражения, глобальное освещение).

Оптимизация под высокие разрешения и частоту кадров.

Расширенная поддержка контроллеров, включая DualSense от PlayStation 5.

Появление диких животных в GTA Online с заданиями на фотографирование.

Обновлённый интерфейс входа в игру и улучшенная система обучения новичков.

Теперь ПК-игроки смогут прокачивать автомобили в HSW, участвовать в уникальных гонках и тестировать улучшенные машины. К тому же в онлайн-режиме появится новая система карьерного роста, позволяющая отслеживать достижения в разных сферах своего криминального бизнеса.

С выходом обновления на ПК впервые станет доступна подписка GTA+. Она включает:

Ежемесячный бонус в $500,000.

Бесплатные эксклюзивные автомобили и гараж на 100 машин.

Доступ к классическим играм Rockstar через GTA+ Games Library.

Дополнительные скидки и бонусы на внутриигровые предметы.

Оформив подписку, игроки смогут управлять активами через приложение Vinewood Club, быстро запрашивать автомобили, собирать прибыль с бизнеса и пополнять боезапас.

Обновлённая версия GTA V получит поддержку новейших технологий рендеринга, включая:

Трассировку лучей с глобальным освещением и реалистичными тенями.

NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3 для повышения производительности.

Более высокую частоту кадров и улучшенную поддержку широких экранов.

Улучшенное аудиосопровождение с поддержкой Dolby Atmos.

Rockstar не отключает поддержку старой версии GTA V на ПК — она останется доступной для тех, чьи системы не соответствуют новым требованиям. Однако игроки на старой и новой версиях не смогут играть в одних сессиях. Rockstar представила системные требования для обновлённой версии.

Rockstar также анонсировала большое обновление GTA Online, которое выйдет уже в марте. Оно добавит новый контент и вернёт в игру персонажа, знакомого по сюжетной кампании — Оскара Гусмана. Новое дополнение будет связано с аэродромом Маккензи, который в одиночной игре принадлежал Тревору.



