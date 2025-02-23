Игроки не спешат покупать PS5 Pro – Circana сравнила продажи с PS4 Pro

Компания Circana (ранее известная как NPD Group), занимающаяся аналитикой рынка, опубликовала свежие данные о продажах PlayStation 5 Pro в США. Согласно их отчёту, новая консоль продаётся хуже, чем PS4 Pro за аналогичный период после выхода.

На старте обе модели демонстрировали схожие результаты, но спустя три месяца стало очевидно, что PS5 Pro уступает PS4 Pro в количестве проданных единиц. Однако финансовая картина для Sony остаётся позитивной, так как разница в цене между моделями играет важную роль.

Одной из ключевых причин снижения темпов продаж может быть стоимость консоли. Если PS4 Pro в своё время стоила $400, то PS5 Pro обойдётся покупателям в $700. Это значительное подорожание, особенно на фоне отсутствия эксклюзивных игр, которые требовали бы именно PS5 Pro для полноценного опыта.

Несмотря на снижение объёмов продаж, Sony всё же получает больше прибыли, поскольку разница в цене компенсирует отставание в количестве проданных устройств.

Есть несколько возможных причин, по которым PS5 Pro не так быстро завоёвывает рынок:

Отсутствие необходимости в обновлении – стандартная PS5 всё ещё остаётся мощной консолью, справляющейся с большинством игр.

Высокая стоимость – $700 – это практически цена новой консоли, а не просто улучшенной версии.

Отсутствие крупных эксклюзивов – если во времена PS4 Pro игроки могли увидеть разницу в таких проектах, как Horizon Zero Dawn и God of War, то сейчас подобных стимулов для апгрейда нет.

Падение интереса к промежуточным обновлениям – многие геймеры уже ожидают полноценную PlayStation 6, а не улучшенную версию текущего поколения.

Хотя старт PS5 Pro оказался слабее, это не значит, что ситуация не изменится. Sony может подтолкнуть продажи, выпустив эксклюзивные проекты, использующие возможности Pro-версии, а также снизив цену в будущем.

В любом случае, PlayStation остаётся лидером на рынке консолей, и даже если PS5 Pro пока не повторяет успеха предшественницы, она всё равно приносит ощутимую прибыль компании.