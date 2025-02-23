Marvel теряет аудиторию? «Капитан Америка 4» не дотянул до ожиданий студии

Четвёртая часть франшизы «Капитан Америка» столкнулась с серьёзными проблемами в прокате. Несмотря на то, что фильм за первый уикенд собрал $190 млн в мировом прокате, это значительно ниже ожиданий студии и прошлых февральских релизов Marvel, таких как «Чёрная пантера» и «Человек-муравей: Квантомания».

После относительно стабильного старта кассовые показатели фильма резко обвалились. По сравнению с премьерной пятницей сборы упали на 82,4%, что делает этот фильм худшим среди всех частей про Капитана Америку. На втором уикенде лента заработала лишь $30 млн, что ставит под вопрос её дальнейшую окупаемость.

По данным инсайдеров, производственный бюджет картины составил около $180 млн (без учёта затрат на маркетинг). Для выхода в прибыль фильму нужно заработать более $400 млн, что на данный момент выглядит сомнительным.

Падение интереса к супергеройскому жанру обсуждается уже давно. После выхода «Мстителей: Финал» в 2019 году многие проекты Marvel показывают не такие впечатляющие сборы. В последние годы зрители скептически относятся к новым героям, а критики отмечают усталость от формулы Marvel и снижение качества сценариев.

Marvel Studios находится в сложном положении. С одной стороны, у студии остаются запланированные крупные релизы, включая продолжение «Мстителей», но с другой – снижение интереса к их проектам может вынудить пересмотреть стратегию.

Если «Капитан Америка 4» не сможет выйти хотя бы в ноль, это станет ещё одним тревожным звонком для всей супергеройской индустрии.