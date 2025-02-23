Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
«Капитан Америка 4» собрал $190 млн в первую неделю и всего 30 млн за вторую неделю проката
Marvel теряет аудиторию? «Капитан Америка 4» не дотянул до ожиданий студии

Четвёртая часть франшизы «Капитан Америка» столкнулась с серьёзными проблемами в прокате. Несмотря на то, что фильм за первый уикенд собрал $190 млн в мировом прокате, это значительно ниже ожиданий студии и прошлых февральских релизов Marvel, таких как «Чёрная пантера» и «Человек-муравей: Квантомания».

После относительно стабильного старта кассовые показатели фильма резко обвалились. По сравнению с премьерной пятницей сборы упали на 82,4%, что делает этот фильм худшим среди всех частей про Капитана Америку. На втором уикенде лента заработала лишь $30 млн, что ставит под вопрос её дальнейшую окупаемость.

По данным инсайдеров, производственный бюджет картины составил около $180 млн (без учёта затрат на маркетинг). Для выхода в прибыль фильму нужно заработать более $400 млн, что на данный момент выглядит сомнительным.

Падение интереса к супергеройскому жанру обсуждается уже давно. После выхода «Мстителей: Финал» в 2019 году многие проекты Marvel показывают не такие впечатляющие сборы. В последние годы зрители скептически относятся к новым героям, а критики отмечают усталость от формулы Marvel и снижение качества сценариев.

Marvel Studios находится в сложном положении. С одной стороны, у студии остаются запланированные крупные релизы, включая продолжение «Мстителей», но с другой – снижение интереса к их проектам может вынудить пересмотреть стратегию.

Если «Капитан Америка 4» не сможет выйти хотя бы в ноль, это станет ещё одним тревожным звонком для всей супергеройской индустрии.

#кино #фильмы #marvel #новости кино #марвел #капитан америка #marvel studios #капитан абакумов
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
23
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
1
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
6
Флагман Sony Xperia 1 VII получит обновлённые камеры
+
Honor запустит собственную ИИ-технологию для обнаружения дипфейков
+
Samsung обновляет три самые продаваемые модели Galaxy A февральским патчем безопасности
1
Генеральный директор Microsoft полагает, что пузырь искусственного интеллекта может лопнуть
6
Создатель оригинальной XCOM: «Не понимаю, почему до сих пор не сделали XCOM 3»
4
В мобильной версии Epic Games Store началась раздача двух культовых игр из серии «Звёздных войн»
2
Пирит может оказаться более ценным минералом из-за наличия в нём лития
+
В России восстановят производство карбида кальция
1
Сниженное количество активных блоков ROP затрагивает не только компанию Zotac
+
Microsoft создала новый ИИ Magma, который может управлять программным обеспечением и роботами
+
Смартфоны Honor 400 станут компактнее, а Honor 400 Pro получат батарею 7000 мАч
+
Владельцы слабых ПК смогут продолжить играть в GTA V после выхода некст-ген версии
1
Realme Neo 7 SE получит батарею Titan с ёмкостью 7000 мАч и обходной зарядкой
+
Doogee расширяет свою линейку защищенных смартфонов моделями S118 Pro и S119
+
На бывшем заводе компании VW в Калуге будет запущено производство автомобилей Tenet
+
Согласно новому исследованию, темный режим на ЖК-дисплеях может потреблять больше энергии
3
YouTube подтверждает наличие проблем с загрузкой видео и уже работает над их решением
2

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
4
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
4
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
12

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
15:45
Да его забанили.Сейчас новый ник сделает и расскажет про реконструктор деталей из 640 на 360 в fhd ,который изумителен .Ибо длсс это прорывное мыло ,ой технология.А мы все амудешники клятые .которые н...
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
lighteon
15:45
Честно, сколько я не пытался там какой-то аппаратный звук поймать и просчеты отражений, хрен оно и где работало корректно. Так что может в демках Ауриэль оно и что-то умело, а вот в играх - нихрена. Н...
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
lighteon
15:43
Просто эта технология устарела и никому уже нахрен не нужна, поэтому ее отключили. Лечебнице Аркхема 15 лет стукнет. Зачем поддерживать этого мамонта на аппаратном уровне?)
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
Baron_05
15:42
Карты для физики уже были
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
komatoz2000
15:32
Проблема в том, что красные не могут по факту предоставить достойную альтернативу ни лучам ни технологии DLSS, да попытки есть, но недостаточно, чтобы куртку положить на обе лопатки, поэтому куртка и...
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
nonses84
15:30
Допрыгались на майдане утырки, теперь станете фермой пендосов🤦
Зеленский оценивает помощь Соединённых Штатов лишь в 90 млрд долларов
Роман Вишняков
15:29
Аппаратная трассировка звука была реализована в звуковых картах Aureal Vortex более 25 лет назад.
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
Nvidia&Intel Hater
15:26
надо 5 раз было повторить что очень мало карт (3 раза не убедительно ) ,от этого гавно стало бы слаще.Кому ли как не зеленым хомякам наслаждаться потоками мочи что на них льет куртка из своего обреза...
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
666MAXIMUS999
15:25
А ты смышлёный..))
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
MriS
15:25
1650 массово в ноутбуках шла )) За счёт ноутов высокий процент)
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем