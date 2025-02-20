Запись японской озвучки Death Stranding 2 подходит к концу

Работа над Death Stranding 2: On the Beach постепенно приближается к финальному этапу. Ведущие актёры японского дубляжа закончили свою часть работы, о чём сообщил сам Хидео Кодзима в социальных сетях. Геймдизайнер отметил, что процесс озвучивания всё ещё продолжается, но его основная часть уже завершена.

В честь этого события команда устроила небольшую вечеринку, где участники проекта сделали несколько памятных фотографий. Кодзима признался, что испытывает смешанные чувства: с одной стороны, он рад завершению этапа работы, но с другой — грустно расставаться с актёрами, с которыми он надеется снова сотрудничать в будущем.

С момента анонса на Death Stranding 2 остаётся одной из самых ожидаемых игр, и пока проект окутан тайной. На данный момент Кодзима активно занимается монтажом нового трейлера, который будет представлен в ночь на 10 марта в рамках фестиваля SXSW 2025.

Известно, что игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5, а в создании проекта участвуют Норман Ридус, Трой Бейкер, Леи Сейду и Элль Фаннинг. Кодзима неоднократно намекал, что сиквел раздвинет границы жанра и предложит совершенно новый взгляд на концепцию связи между игроками.

Пока точная дата выхода Death Stranding 2 остаётся неизвестной, кроме того факта, что игра анонсирована на 2025 год. Возможно, новый трейлер наконец-то прояснит этот вопрос.