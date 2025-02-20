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Amogus54
Доля продаж видеокарт AMD в Южной Корее перевалила за 20%
Геймеры в Южной Корее переходят на AMD: доля продаж уже 20%

Рынок видеокарт в Южной Корее претерпевает значительные изменения. Согласно последним данным, доля видеокарт AMD Radeon значительно выросла за последний год. В январе 2024 года они занимали 14,65% рынка, что уже вдвое превышало показатель годом ранее. Однако ещё более впечатляющий рост произошёл в феврале — всего за первую неделю доля AMD увеличилась до 20,8%.

Такое стремительное распространение видеокарт Radeon связано с несколькими ключевыми факторами. Видеокарты NVIDIA серии RTX 50 до сих пор не поступили на рынок в необходимом количестве, а модели серии RTX 40 постепенно исчезают из продажи и дорожают. Это вынуждает пользователей искать более доступные по наличию и стоимости альтернативы, которыми стали графические ускорители AMD.

Наиболее популярной видеокартой среди пользователей AMD в Южной Корее является RX 7600, на её долю приходится 35,16% всех продаж карт Radeon. На втором месте — старая, но до сих пор востребованная RX 580 2048SP с 21,65% рынка. Следом идут модели RX 6600 и RX 7700 XT, которые также пользуются стабильным спросом.

Дополнительно стоит отметить, что вчера в сети появились первые обзоры новой видеокарты NVIDIA RTX 5070 Ti. По характеристикам и рекомендованной цене она выглядит весьма привлекательно, однако в реальности приобрести её по заявленной стоимости практически невозможно. Это ещё один фактор, который подталкивает геймеров и энтузиастов к выбору решений от AMD.

Эксперты считают, что если текущая ситуация сохранится, доля AMD на рынке Южной Кореи продолжит расти, а конкуренция с NVIDIA станет ещё более ожесточённой. Уже сейчас производители компьютерной техники и розничные продавцы фиксируют повышенный интерес к линейке Radeon, что может повлиять на глобальный рынок видеокарт в 2024 году.

Остаётся следить за развитием ситуации и ожидать дальнейших изменений в расстановке сил между двумя крупнейшими производителями графических ускорителей.

#amd #nvidia #новости игр #новости игровой индустрии #южная корея #rx 7600 #rx 6600 #rx 7700 xt #rx 580 #rx 580 2048sp
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