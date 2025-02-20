Valve расширяет возможности Source SDK

Компания Valve выпустила значительное обновление Source SDK, которое откроет новые горизонты для моддинга и разработки игр. Теперь разработчики и энтузиасты получили доступ к полному коду клиента и сервера Team Fortress 2, что позволяет создавать не просто модификации, а целые самостоятельные игры на основе популярного шутера.

Valve уточнила, что все созданные проекты можно бесплатно распространять в Steam, однако продавать их запрещено – Source SDK распространяется по некоммерческой лицензии. Компания также призвала уважать труд других авторов и не использовать чужие работы в коммерческих целях.

Помимо доступа к TF2, обновление принесло и другие важные изменения:

Поддержка 64-битных двоичных файлов, что повысит стабильность и производительность;

Обновления интерфейса для удобства работы с инструментами;

Улучшения для Counter-Strike: Source, Day of Defeat: Source и Half-Life 2: Deathmatch.

Этот шаг может дать новый импульс развитию моддинга и независимой разработки на движке Source, особенно среди фанатов Team Fortress 2. Возможно, в будущем мы увидим не только интересные моды, но и полноценные новые игры, вдохновлённые классическими проектами Valve.