Китайская команда продолжает работу, несмотря на увольнения

Китайская компания NetEase объявила о закрытии команды разработчиков Marvel Rivals в Сиэтле. В официальном заявлении компания выразила признательность сотрудникам за их вклад и объяснила, что это решение было непростым. Однако разработка игры продолжается без изменений – китайская команда под руководством Вейконг Ву и Гуанъюнь Чен остаётся в строю и работает над новыми персонажами, картами и механиками.

По словам инсайдера Дэниэла Ахмада, сокращение связано с пересмотром глобальной стратегии NetEase. За последний год компания уже закрыла несколько зарубежных студий в США и Японии из-за недостаточной эффективности. Однако инсайдер подчёркивает, что эти изменения не скажутся на разработке Marvel Rivals – все запланированные обновления останутся в силе.

Точные причины закрытия американского подразделения остаются неизвестными, особенно учитывая его небольшой состав – в студии работало менее 12 человек. NetEase пока не комментирует ситуацию, но фанаты могут быть уверены, что развитие проекта продолжается.



