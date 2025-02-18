Pirate Yakuza in Hawaii получила положительные оценки, но не без проблем

Pirate Yakuza in Hawaii наконец-то добралась до релиза, и критики уже успели вынести свой вердикт. На OpenCritic средняя оценка составила 81 балл, а на Metacritic – 80. Многие рецензенты высоко оценили боевую систему, проработанных персонажей и качественные побочные задания. Однако не обошлось и без недостатков.

Среди наиболее восторженных отзывов – MonsterVine (5/5) и VG247 (10/10), которые считают игру одним из лучших экшенов этого года. Порталы IGN, Shacknews, Gamesradar поставили проекту 8/10, отмечая хорошую механику, но критикуя однообразие игрового процесса. PC Gamer и Gamespot оказались строже – 7/10, заявив, что морские сражения быстро надоедают, а сюжет предсказуем.

Одним из главных минусов стала схожесть с предыдущей частью серии – некоторые критики отметили, что игра ощущается скорее как масштабное дополнение, а не полноценный новый проект. Также в минусах числятся слабая оптимизация на Xbox One и PS4 и слишком короткая кампания.

Несмотря на эти недостатки, игра всё же нашла свою аудиторию. Если вам нравятся приключения в пиратском антураже с динамичными схватками и интересными героями – Pirate Yakuza in Hawaii точно заслуживает внимания.