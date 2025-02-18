Разработчики онлайн-мода FiveM для GTA 5 рассказали о судьбе проекта после покупки Rockstar
В сообществе GTA разгорелся крупный скандал, связанный с онлайн-модом FiveM для GTA 5. Команда разработчиков выпустила статью, в которой подробно рассказала о сложной судьбе проекта — от его создания до слияния с Rockstar и последующих внутренних конфликтов.
Согласно материалу, основатель FiveM, известный под ником NTA, запустил проект в 2015 году, но вскоре столкнулся с юридическими претензиями от Take-Two. Несмотря на это, он продолжил работу, расширил команду и довёл мод до широкой популярности. Однако после появления в команде нового участника по имени Groot начались серьёзные проблемы.
По словам авторов статьи, Groot и его группа втайне предложили Rockstar выкупить FiveM, при этом представляя себя главными разработчиками. Когда сделка состоялась, началась внутренняя борьба за контроль над проектом. NTA был фактически вытеснен, а новым лидером стал сам Groot, который, по заявлениям авторов статьи, не имел ни опыта, ни идей для дальнейшего развития.
Со временем многие ключевые разработчики покинули FiveM, а мод начал приходить в упадок. Вдобавок ко всему, в команде возник конфликт с бывшими создателями другого мультиплеерного мода alt:V, которые после перехода в Rockstar получили значительное влияние. Некоторые обвиняют их в утечке исходного кода GTA 5 в конце 2023 года.
Авторы материала также выдвигают предположение, что недавние блокировки модов Liberty City Preservation Project и Vice City: The Nextgen Edition связаны не с политикой Take-Two, а с действиями отдельных лиц внутри Rockstar.
На данный момент будущее FiveM остаётся неопределённым. Сообщество опасается, что проект окажется заброшенным или его заменят новым решением от Rockstar.
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