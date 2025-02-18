Финальный патч и сиквел: что ждет игроков «Смуты» дальше?

Студия Cyberia Nova подтвердила, что продолжение исторического экшена «Смута» уже находится в разработке. В последнем посте в сообществе "ВКонтакте" разработчики рассказывали об обновлениях игры и планах на будущее.

В ближайшем 14-м патче, который выйдет уже завтра, игроков ждут исправления ошибок, доработки озвучки, улучшенные катсцены, доработанные квесты и механики. Разработчики уделили внимание боевой системе, стелсу, диалогам и поведению NPC, чтобы сделать игровой процесс более насыщенным.

Что касается будущего франшизы, продюсер проекта подтвердил, что студия планирует развивать серию, затрагивая события после оригинальной «Смуты». О сроках выхода продолжения пока не сообщается, но работа над проектом уже ведется. Кроме того, Cyberia Nova готовит образовательный проект, связанный с исторической эпохой Смутного времени.

Несмотря на спорный старт, разработчики продолжают активно поддерживать игру, исправляя недостатки и улучшая механики. Теперь же игроки могут ждать не только финальных обновлений, но и полноценного продолжения истории.