Компания может разделиться на две части

Полупроводниковый гигант Intel может столкнуться с масштабной реорганизацией. По данным западных СМИ, обсуждается возможность разделения корпорации на две части: одна займется разработкой продуктов, а другая — производством микрочипов. Причем на активы Intel претендуют такие крупные игроки, как TSMC и Broadcom.

Однако сделка осложняется стратегическим значением фабрик Intel для США. Компания выпускает процессоры для Министерства обороны, а значит, передача производственных мощностей иностранным владельцам маловероятна. К тому же, Intel — ключевой элемент национальной полупроводниковой политики, что делает потенциальное поглощение объектом жесткого контроля со стороны американских регуляторов.

Финансовое положение Intel остается сложным. В 2024 году убытки компании достигли $13,4 млрд, а их доля на рынке чипов для искусственного интеллекта снизилась. С момента пика в 2021 году акции корпорации рухнули на 60%, что привело к росту интереса потенциальных инвесторов.

Даже если разделение компании будет одобрено, процесс его реализации станет серьезным вызовом. Производство и разработка чипов в Intel тесно связаны, что делает их разделение крайне сложной задачей. Будет ли это решение спасением для корпорации или финальным ударом по ее позиции в индустрии — покажет время.