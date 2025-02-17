Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Разработчики учтут результаты эксперимента игрока в обновлении Kingdom Come Deliverance 2
Что произойдёт, если выбросить 300 тысяч грошей?

В Kingdom Come: Deliverance 2 игрок решил провести необычный эксперимент: он разбросал на улицах Куттенберга предметы общей стоимостью 300 тысяч грошей, чтобы проверить, как отреагируют NPC. Ожидалось, что персонажи будут подбирать вещи в зависимости от их социального статуса, и в целом механика сработала: бедняки охотно брали дешёвые предметы, тогда как знать игнорировала находки.

Однако игроки заметили странность – даже самые обездоленные NPC не обращали внимания на разбросанную еду, что вызвало обсуждения в сообществе. Разработчик Патрик Папшо подтвердил, что это недочёт, и пообещал исправить поведение нищих в одном из будущих патчей.

Стоит отметить, что Kingdom Come: Deliverance 2 делает акцент на историческую достоверность и реализм. Вторая часть игры развивает идеи оригинала, улучшая боевую систему, графику и поведение NPC. Разработчики из Warhorse Studios стремились создать один из самых проработанных средневековых миров в видеоиграх, и подобные исправления лишь подтверждают их стремление к совершенству.

#новости игр #новости игровой индустрии #kingdom come deliverance #warhorse studios #warhorse #kingdom come deliverance 2 #kingdom come
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft удалила Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений из списка поддерживаемых Windows 11 24H2
25
В Подмосковье появится завод по производству стройматериалов из листовой стали
3
Флагманы Huawei Pura 80 Pro получат двухслойные OLED-экраны и новые камеры
+
«Капитан Америка: Новый мир» получил самую низкую зрительскую оценку в истории Marvel
6
Игроки League of Legends жалуются на усталость глаз из-за новой графики
+
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для устройств Asus
+
Bloomberg: Представители Украины также приглашены на встречу советников президентов США и РФ
2
Вскоре после выхода Elden Ring Nightreign получит DLC с новыми боссами и персонажами
+
LiXiang представила свою новую электрическую силовую установку
+
В России разработали и запатентовали уникальный вездеход - ЗТМ-3925
2
Nvidia готовит к выходу видеокарту RTX 5050
1
Песчаные черви в Dune Awakening: как игроки смогут с ними взаимодействовать
+
В Госдуме рассмотрят повышение пенсии ветеранам боевых действий
10
Появилась информация о повреждениях авианосца USS «Гарри Труман»
+
Science Advances: Разумная жизнь – это естественный результат эволюции не только для Земли
1
BYD намерена развернуть массовые поставки твердотельных тяговых аккумуляторов к 2030 году
+
Microsoft добавила несколько процессоров AMD в список поддерживаемых Windows 11 24H2
1
Sapphire представила новую материнскую плату на платформе AM5
+
Релиз One UI 7.1 может быть отменён в связи с переносом даты запуска One UI 7.0
+
Philips показала новый 34-дюймовый изогнутый монитор 34B2U3600C с парой динамиков на 5 Вт
1

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
17
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
6
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
19
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
10
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
23
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
35
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
1

Сейчас обсуждают

ИСКАНДЕР
11:22
Укропа сразу видно по неумению читать и делать выводы! ))) 1. На выставке присутствовали оба истребителя 2. Летать будет только СУ-57, т.к. американцы отказались в демонстрации полёта своего истребите...
AMD работает над видеокартой Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти
Сергей Анатолич
11:21
Ну вот всё и разрешилось. Как и было задумано договоримся о украине без украины и ес.
WP: Зеленский и Ермак отказались от участия в мероприятии по Украине в Саудовской Аравии
drhitman
11:17
Вчера вот мне нарисовал DLSS такую картину. Впору его назвать LSD-генератор )))
Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
Bernigan
11:11
Как бы. А насчёт новинок в 1080p...
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
typym6ek
11:06
Кто там всё говорит переходить на 11 винду?
Патч KB5051987 для Windows 11 снижает fps в играх, нарушает работу Проводника и имеет ряд багов
Alex Palex
11:01
в таком виде она годится наверное только для охраны тыловых объектов. Для действий на фронте и в околофронтовой области ее наверное надо переносить на курганец с казом, иначе все это легко будет детон...
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
Влад Ануфриев
10:59
Я не против чёрного капитана Америка, но блин Сокол он же сам выделенный герой помогайка, он мне в этом амплуа очень нравился. Прям то что надо был. Но вот как Кэпа я не могу его воспринимать. Поэтому...
В Госдуме рассмотрят повышение пенсии ветеранам боевых действий
Nvidia&Intel Hater
10:57
Ответ тут один -ты уо шизофреник.О чем уже все знают
Как приручить RX 7600 в игре Avowed: тесты - баги и тонкая настройка
Def
10:50
Ты сам-то хоть читал свою копипасту? Или так активно скакал и зиговал, что смог только распространять, а не рефлексировать? "В частности, мы готовимся к подписанию важных экономических соглашений со ...
Делегация США уже сегодня отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией
Андрей Ганиман
10:47
Несколько лет уже держу старый добрый е5 2640))) год назад 1060 заменил на 3060) и вроде как будто проц только его и ждал) Хогвартс на изи
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем