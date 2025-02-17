Что произойдёт, если выбросить 300 тысяч грошей?

В Kingdom Come: Deliverance 2 игрок решил провести необычный эксперимент: он разбросал на улицах Куттенберга предметы общей стоимостью 300 тысяч грошей, чтобы проверить, как отреагируют NPC. Ожидалось, что персонажи будут подбирать вещи в зависимости от их социального статуса, и в целом механика сработала: бедняки охотно брали дешёвые предметы, тогда как знать игнорировала находки.

Однако игроки заметили странность – даже самые обездоленные NPC не обращали внимания на разбросанную еду, что вызвало обсуждения в сообществе. Разработчик Патрик Папшо подтвердил, что это недочёт, и пообещал исправить поведение нищих в одном из будущих патчей.

Стоит отметить, что Kingdom Come: Deliverance 2 делает акцент на историческую достоверность и реализм. Вторая часть игры развивает идеи оригинала, улучшая боевую систему, графику и поведение NPC. Разработчики из Warhorse Studios стремились создать один из самых проработанных средневековых миров в видеоиграх, и подобные исправления лишь подтверждают их стремление к совершенству.