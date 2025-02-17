В сеть попала часть кода GTA: San Andreas, раскрывшая множество удалённых механик и недоработанных функций, которые так и не попали в финальную версию игры. Среди наиболее интересных находок — зачатки мультиплеера, механика рэгдолла и система передвижения на скейтборде.
Кроме того, в коде было обнаружено упоминание "Jimmy Bond" — чит-кода, который мог превращать автомобиль в подводную машину.
Но это далеко не всё. В слитом билде игры нашлись и другие вырезанные элементы:
- Динамическое появление масляных луж под сломанными машинами;
- Влияние различных поверхностей (лёд, грязь, мокрый асфальт) на управление транспортом;
- Повреждение шин бензопилой и кастетом — эффект, который так и не дошёл до релиза;
- Эффект Flash Bang — возможно, намёк на вырезанные светошумовые гранаты;
- Анимация работы щёток у уборочной машины Sweeper;
- Тряска камеры во время бега, которая могла сделать движения персонажа более реалистичными;
- Вид от первого лица — его убрали по техническим причинам, таким же, как в GTA III.
GTA: San Andreas вышла в 2004 году и до сих пор считается одной из величайших игр. Каждая новая находка фанатов только подогревает интерес к игре и её скрытым возможностям.
Стоит отметить, что утечку распространил источник, ранее сливавший билды Vice City и Liberty City Stories, что делает находки ещё более достоверными. Возможно, в будущем появятся новые подробности о том, каким могла быть легендарная GTA: San Andreas, если бы все эти механики добрались до релиза.