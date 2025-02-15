OpenAI отклонила предложение Маска о покупке за $97,4 млрд

Конфликт между Илоном Маском и OpenAI продолжает набирать обороты. Недавно совет директоров OpenAI отклонил предложение миллиардера о покупке некоммерческой структуры компании за $97,4 млрд, назвав это попыткой ограничить конкуренцию. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что организация не планирует продажу, а предложение Маска не соответствует её интересам.

Напомним, что Маск ранее подал иск против OpenAI и Альтмана, обвинив их в нарушении принципов компании и антиконкурентных действиях. Изначально основанная как некоммерческая организация, OpenAI в 2019 году перешла на модель ограниченной прибыли, а сейчас готовится к трансформации в корпорацию общественного блага. Маск пытается через суд заблокировать этот процесс, утверждая, что OpenAI ушла от своих первоначальных идеалов.

Эксперты отмечают, что этот конфликт может серьёзно повлиять на рынок ИИ, поскольку OpenAI остаётся одной из ведущих компаний в этой сфере. Пока неизвестно, приведут ли судебные разбирательства к каким-либо изменениям в структуре компании, но очевидно, что борьба за контроль над будущим искусственного интеллекта только начинается.