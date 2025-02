Создатели The Blood of Dawnwalker раскрыли новые детали игры

Польская студия Rebel Wolves, основанная бывшими разработчиками The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, поделилась новыми подробностями о своём первом проекте — The Blood of Dawnwalker. В отличие от масштабных RPG, которыми славится CD Projekt RED, эта игра будет компактным приключением с упором на сюжет и рассчитана на 30–40 часов геймплея.

По словам Матеуша Томашкевича, бывшего квест-директора CDPR, команда делает ставку на высокое качество, несмотря на меньший масштаб проекта. Разработчики вдохновляются лучшими играми студии, а также классическими представителями жанра тёмного фэнтези.

События The Blood of Dawnwalker развернутся в мрачном средневековом мире, вдохновлённом Карпатами, где власть захватили вампиры. Игрок возьмёт на себя роль Коэна, который днём остаётся человеком, а ночью превращается в кровопийцу.

Издателем выступает Bandai Namco Entertainment, а сама игра разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Анонс состоялся 15 декабря 2024 года, а 14 января 2025 года вышел кинематографический трейлер, который стал прологом к основному сюжету.

Поклонников ждёт больше новостей уже летом 2025 года, когда состоится первая демонстрация игрового процесса. Пока же остаётся загадкой дата выхода и наличие русской локализации.