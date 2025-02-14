Avowed уверенно стартует в Steam

Avowed, новая action/RPG от знаменитой студии Obsidian Entertainment, демонстрирует хорошие результаты еще до полноценного выхода. Игра заняла четвертую строчку в рейтинге самых продаваемых игр Steam за неделю, а пиковый онлайн в бета-версии достиг 9270 одновременных игроков. Это отличный показатель для проекта, не доступного пока что для всех.

Avowed разворачивается в фэнтезийном мире Эора, известном по серии Pillars of Eternity. Игрокам предстоит исследовать загадочные Живые земли, пораженные таинственной чумой. Главный герой – посланник Аэдирской империи, которому предстоит выяснить причину бедствия и столкнуться с могущественными силами.

Разработчики обещают вариативное прохождение, богатую ролевую систему и тактические бои. В отличие от Pillars of Eternity, игра выполнена в формате от первого лица, что добавляет погружения в мир. Игроки смогут использовать различные стили боя, магию и экипировку, влияя на развитие событий и отношения с фракциями.

Критики уже оценили Avowed как 82 балла на OpenCritic и 80 баллов на Metacritic.

В настоящее время доступ к игре имеют обладатели Deluxe-издания, а официальный релиз Avowed состоится 18 февраля 2025 года на PC и Xbox Series X|S. Игра также будет доступна в Game Pass с первого дня выхода.



