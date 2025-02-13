Разработчики Kingdom Come 2 работают с комьюнити – в игре появится доступ к Steam Workshop.

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 подтвердили, что игра получит официальную поддержку модов через Steam Workshop. Это значит, что сообщество сможет создавать и загружать модификации прямо через мастерскую Steam, что значительно упростит процесс установки и использования пользовательского контента.

Точные сроки выхода функции пока неизвестны, но Warhorse Studios обещает, что моддинг в игре появится «скоро». Хотя это достаточно размытое понятие, сама новость уже радует фанатов – ведь первая часть Kingdom Come, несмотря на отсутствие официального инструментария, собрала огромное количество пользовательских модов, улучшавших графику, геймплей и баланс.

Официальная поддержка модов – это огромный шаг для всей серии. Она не только значительно увеличит реиграбельность и разнообразие контента, но и позволит игре жить годами, как это случилось с такими проектами, как The Elder Scrolls V: Skyrim или GTA: San Andreas. Игроки смогут улучшать боевую систему, добавлять новые предметы, изменять экономику или даже создавать полноценные сюжетные дополнения.

Остаётся только ждать официального релиза инструментария.