Глава Take-Two: «Игры не порождают преступность, они отражают реальность»

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраусс Зельник в недавнем интервью CNBC высказался по поводу одного из самых давних споров в игровой индустрии — могут ли видеоигры провоцировать агрессию в реальной жизни. Он заявил, что не видит никакой связи между жестокими играми и ростом преступности, а также не считает, что Grand Theft Auto VI станет причиной всплеска насилия.

По словам Зельника, игры, включая GTA 6, не создают агрессию, а отражают поведение людей в реальном мире. Он подчеркнул, что наука давно опровергла гипотезу о влиянии видеоигр на криминальную активность. Тем не менее, подобные дискуссии продолжаются уже несколько десятилетий, и с выходом новой GTA они, вероятно, вспыхнут с новой силой.

GTA 6, первая большая игра серии за более чем десять лет, обещает продвинутую графику и детализированный открытый мир, который станет одним из самых живых и проработанных в истории игр. Однако Take-Two не видит в этом угрозу – по мнению компании, развлечение остаётся развлечением, и миллионы игроков смогут насладиться игрой, не смешивая виртуальный мир с реальностью.

Релиз GTA 6 намечен на 2025 год, и с приближением даты выхода споры вокруг игры, вероятно, только наберут обороты.