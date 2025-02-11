Sony готовит 40-минутное шоу — ожидается Ghost of Yotei и Death Stranding 2

Sony официально объявила дату следующей трансляции State of Play. Она состоится в ночь с 12 на 13 февраля, в час ночи по московскому времени, а продолжительность шоу составит 40 минут. Как и всегда, основное внимание будет уделено играм для PlayStation 5, и если верить слухам, зрителей ждут новая информация по Ghost of Yotei и Death Stranding 2, а также возможное раскрытие дат их выхода.

Ожидается, что зрителей также порадуют новыми трейлерами и геймплейными демонстрациями.

Трансляция будет доступна на официальных каналах PlayStation. Начало — в 01:00 по МСК. State of Play остается одним из самых ожидаемых игровых событий, а Sony регулярно использует его для громких анонсов.

Какие еще сюрпризы готовит Sony? Помимо этих громких проектов, на State of Play могут показать Marvel’s Wolverine — новый супергеройский экшен от Insomniac Games, о котором долгое время не было никакой информации после тизера и слива данных Insomniac позднее. Также ожидается еще больше информации про MGS Delta.