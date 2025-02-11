Температура графического процессора RTX 4090 в простое снизилась до 2 °C

В погоне за лучшим охлаждением компьютеров пользователи идут на самые неожиданные эксперименты. Китайский техноблогер под ником Electrolytic Sodium Carbonate (ESC) провел уникальный тест, заменив стандартный радиатор на кондиционер.

Для испытаний он использовал систему с процессором Intel Core i9-13900K и видеокартой AORUS GeForce RTX 4090 WaterForce. В простое температура чипа снизилась до 2°C, а горячая точка не превышала 12°C. После 40-минутного стресс-теста в FurMark и AIDA System Stability Test температура графического процессора под нагрузкой достигла 20°C, а максимальная точка нагрева составила 36°C.

ESC использовал Xiaomi KFR-35GW, модифицировав его для охлаждения жидкостной системы. Устройство потребляет 1,2 кВт и имеет крупные габариты (765 × 268 × 550 мм), что делает его значительно больше стандартного 360-мм радиатора.

Стоит отметить, что это не первый подобный эксперимент. Автор видео ранее создавал многоконтурную систему жидкостного охлаждения, позволяющую подключать сразу несколько ПК.

По словам автора, эксперимент задуман как тестовая подготовка к будущей сборке с Intel Core i9-14900K и Nvidia GeForce RTX 5090. Новая видеокарта потребляет еще больше энергии, а значит, традиционные системы охлаждения могут оказаться недостаточно эффективными.