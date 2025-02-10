Президент Nintendo, Шунтаро Фурукава, подтвердил, что компания намерена полностью удовлетворить растущий спрос на новую консоль Switch 2, несмотря на все производственные сложности. «Сейчас мы берем на себя весь риск и продолжаем производство, чтобы обеспечить доступность устройства для как можно большего числа покупателей», – заявил Фурукава. Он отметил, что, как и с оригинальной Switch, быстро нарастить производственные мощности нелегко, но предыдущий опыт позволяет оперативно реагировать на изменения спроса.
Для оценки интереса к новинке компания планирует опираться на данные, полученные во время презентации Nintendo Direct, запланированной на 2 апреля. Кроме того, с 4 апреля по 1 июня по всему миру пройдут специальные мероприятия, где пользователи смогут лично протестировать устройство. Эти ивенты станут отличной возможностью для Nintendo собрать обратную связь и скорректировать производственные планы, прежде чем приступить к массовому запуску.
Несмотря на энтузиазм руководства, выпуск Switch 2 этой весной вряд ли состоится. Компания делает ставку на качественную подготовку и тщательное тестирование новой консоли, чтобы обеспечить высокое качество продукта и удовлетворение ожиданий аудитории. В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке консолей и постоянного развития технологий, стратегический подход Nintendo к выпуску нового поколения устройств остается ключевым фактором успеха.