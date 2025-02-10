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Amogus54
Руководитель Nintendo заявил, что компания планирует полностью удовлетворить спрос на Switch 2
CEO Nintendo: «Мы берём на себя риск, чтобы удовлетворить потребности покупателей Switch 2»

Президент Nintendo, Шунтаро Фурукава, подтвердил, что компания намерена полностью удовлетворить растущий спрос на новую консоль Switch 2, несмотря на все производственные сложности. «Сейчас мы берем на себя весь риск и продолжаем производство, чтобы обеспечить доступность устройства для как можно большего числа покупателей», – заявил Фурукава. Он отметил, что, как и с оригинальной Switch, быстро нарастить производственные мощности нелегко, но предыдущий опыт позволяет оперативно реагировать на изменения спроса.

Для оценки интереса к новинке компания планирует опираться на данные, полученные во время презентации Nintendo Direct, запланированной на 2 апреля. Кроме того, с 4 апреля по 1 июня по всему миру пройдут специальные мероприятия, где пользователи смогут лично протестировать устройство. Эти ивенты станут отличной возможностью для Nintendo собрать обратную связь и скорректировать производственные планы, прежде чем приступить к массовому запуску.

Несмотря на энтузиазм руководства, выпуск Switch 2 этой весной вряд ли состоится. Компания делает ставку на качественную подготовку и тщательное тестирование новой консоли, чтобы обеспечить высокое качество продукта и удовлетворение ожиданий аудитории. В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке консолей и постоянного развития технологий, стратегический подход Nintendo к выпуску нового поколения устройств остается ключевым фактором успеха.

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