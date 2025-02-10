Take-Two намекает на PC-версию GTA VI

Недавний инвесторский отчёт Take-Two снова не затронул вопрос выпуска версии GTA VI для ПК, однако глава компании, Штраус Зельник, в беседе с IGN намекнул на значительный потенциал такого релиза. По его словам, мультиплатформенные игры для ПК могут генерировать до 40% от общего объёма продаж или даже больше, что свидетельствует о стремлении охватить более широкую аудиторию.

Зельник также отметил, что стратегия компании не предусматривает одновременный запуск всех игр на каждой платформе. Исторически Rockstar выпускала свои проекты сначала для одних устройств, а затем переходила на другие. Несмотря на то, что подробности разработки и сроки выхода PC-версии GTA VI остаются под завесой тайны, Штраус уверен, что релиз на консолях — PlayStation 5 и Xbox Series X/S, запланированный на осень 2025 года, значительно поднимет продажи именно этих платформ.

Эта информация подтверждается последним отчётом Take-Two, в котором о переносе консольного релиза речи не идёт. Тем не менее, заявление Зельника оставляет надежду на то, что со временем издатель расширит своё предложение, учитывая потенциал ПК-рынка, несмотря на его скромные 8% от общего оборота компании. Новость вызывает оживлённые обсуждения среди игроков, ожидающих детальных анонсов и обновлений по будущему GTA VI.