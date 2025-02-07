Marvel игнорирует создателя Дэдпула? Роб Лайфилд рассказал о своём разочаровании

В недавнем подкасте он признался, что финальной точкой стал фильм «Дэдпул и Росомаха», премьера которого состоялась летом 2024 года.

По словам Лайфилда, Marvel полностью проигнорировала его вклад, не пригласив на официальную вечеринку, а также не разместив его фотографии в репортажах о фильме. Он также отметил, что ещё в 2023 году начал испытывать тревогу, когда студия решила разделить авторские права на Росомаху между ним и Роем Томасом, добавив последнего в титры.

«Создателей комиксов держат в тени, но без нас не было бы этих фильмов», — подчеркнул Лайфилд. Он выразил разочарование тем, что Marvel не уделяет должного внимания авторам, на основе работ которых строятся крупные киновселенные.

Однако не все поддержали Лайфилда. В соцсетях пользователи напомнили, что Райан Рейнольдс, исполнитель роли Дэдпула, приглашал его на съёмки в Лондон, добавил пасхалку с его именем в фильме и предоставил другие бонусы.



