Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Роб Лайфилд, один из создателей Дэдпула, объявил о разрыве отношений с Marvel
Marvel игнорирует создателя Дэдпула? Роб Лайфилд рассказал о своём разочаровании

В недавнем подкасте он признался, что финальной точкой стал фильм «Дэдпул и Росомаха», премьера которого состоялась летом 2024 года.

По словам Лайфилда, Marvel полностью проигнорировала его вклад, не пригласив на официальную вечеринку, а также не разместив его фотографии в репортажах о фильме. Он также отметил, что ещё в 2023 году начал испытывать тревогу, когда студия решила разделить авторские права на Росомаху между ним и Роем Томасом, добавив последнего в титры.

«Создателей комиксов держат в тени, но без нас не было бы этих фильмов», — подчеркнул Лайфилд. Он выразил разочарование тем, что Marvel не уделяет должного внимания авторам, на основе работ которых строятся крупные киновселенные.

Однако не все поддержали Лайфилда. В соцсетях пользователи напомнили, что Райан Рейнольдс, исполнитель роли Дэдпула, приглашал его на съёмки в Лондон, добавил пасхалку с его именем в фильме и предоставил другие бонусы.


#marvel #новости кино #марвел #кинокомиксы #комиксы #дэдпул #росомаха #кинокомикс
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под крышкой бюджетного процессора AMD Ryzen 5 7400F вместо припоя была обнаружена термопаста
3
Астрономы обнаружили самый крупный объект во Вселенной, тянущийся на 1.3 миллиарда световых лет
1
Завершена поставка турбовинтовых самолётов ТВС-2МС для авиакомпании «СибАэроКрафт»
2
Как четвёртое по размеру озеро на Земле превратилось в пустыню, оставив после себя песок и пыль
5
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
2
Режим PCIe 4.0 всё чаще рекомендуется для решения проблем с отсутствием изображения на картах RTX 50
3
GeForce RTX 5060 получит обычный разъем 8-pin, но потребует мощный БП
2
Роскомнадзор заблокировал миллионы SIM-карт с неверными данными
1
Покупателю эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5080 попался экземпляр с задней панелью от RTX 5090
+
MSI и ASUS официально повысили цены на видеокарты GeForce RTX 50
9
Стартует промышленное производство процессоров Apple M5
+
AMD сообщают, что AM4 продаётся не хуже AM5
7
Новый вертикальный кронштейн от Lian Li позволяет наклонять видеокарты и поддерживает PCIe 5.0
+
На Уралвагонзаводе показали обновлённый Т-90М, оснащенный комплексом активной защиты
2
Специальная версия ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока похожа на слиток золота
1
Убытки проекта Boeing Starliner продолжают расти: общий ущерб превысил 2 млрд долларов
+
Samsung решила сочетать более тонкий дизайн Galaxy Z Fold7 с новым стилусом S Pen
1
Совокупный убыток Meta* в размере $60 млрд может в 2025 году стать причиной провала Metaverse
4
Иран принял на вооружение авианосец для беспилотников
+
Honor готовит к выпуску MagicBook Pro 14
+

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
37
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
5
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
46
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
23
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
86
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
59
Сериал "Черные голуби" с Кирой Найтли — свежий взгляд на жанр шпионского триллера
3
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
3
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
1

Сейчас обсуждают

Чaтo - -- - Бoт
15:29
Это он 3-го "Терминатора" насмотрелся, вот и прёт не_по_децки парнишу.
Мобильная GeForce RTX 5080 в 3DMark Time Spy на 16% опережает RTX 4080
Китя
15:27
Они на реобасе авто про них можно забыть все сами регулируют и делают. двигать ничего не надо не какие ползунки.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Чaтo - -- - Бoт
15:26
В общем, кака бычно - дантесрачЪ, бессмысленный и беспощадный. ПрЭлестно!
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
FelsheR12345
15:26
Мне проще сдвинуть 1 ползунок, чем прикрутить 10 не нужных вентиляторов).
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Ваха Чеченский
15:25
ну типа 500р заработаеш. окей. ну а рили зачем видяха? тратит 20к чтоб 500р нафармить? ашалеть. ты посути месячную зп с клокеша на видюху спустил. не жалко? ты же каждый день пишешь. работяга
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
15:23
вы написали пост. я написал пост. Но есть нюанс
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Китя
15:23
Ну знаю как там греется. но решил эту проблему просторным корпусом и установкой в него 10 вентиляторов и проблема сразу же решилась.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
PanzerK
15:22
Ответ прост - 1500+/- на вашем скриншоте.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
15:21
от вас слишком много слов, а телодвижений не видно
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
FelsheR12345
15:21
Так он её и дает, тротлить не будет. Сейчас греется все, от офисного до топового.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем