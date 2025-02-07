Продажи процессоров Intel для центров обработки данных в 2024 году снизились до минимального уровня за более чем десятилетие

Компания Intel столкнулась с серьезным спадом в сегменте процессоров для центров обработки данных. Согласно последним отчетам, объем продаж серверных ЦП в 2024 году достиг минимального уровня за последние 10 лет, сократившись на 20% по сравнению с 2011 годом и более чем на 80% по сравнению с 2021 годом.

Главными факторами снижения стали:

Усиление конкуренции со стороны AMD, которая предлагает процессоры с большим количеством ядер и высокой энергоэффективностью.

Переход на серверные архитектуры с увеличенным числом ядер, что делает традиционные процессоры Intel менее востребованными.

Рост популярности серверов для искусственного интеллекта, где применяются системы с двумя центральными процессорами и до восьми графических ускорителей.

Несмотря на общий спад, выручка Intel от серверных решений выросла на $182 млн по сравнению с 2023 годом. Это объясняется увеличением средних цен на серверные процессоры на 12%, поскольку компания расширяет линейку мощных многопоточных чипов. Однако общий объем продаж упал на 10% из-за ослабления спроса и высокой конкуренции.

Еще несколько лет назад Intel безраздельно доминировала в серверном сегменте, но стремительное развитие технологий и активная экспансия AMD существенно подорвали её позиции. В сочетании с появлением новых архитектур, таких как ARM и специализированные чипы для дата-центров, это ставит перед Intel серьезные вызовы, которые потребуют радикальных мер для возвращения на лидирующие позиции.