Адгибин – ключ к остановке метастазирования рака

Ученые из Ганноверской медицинской школы совершили прорыв в борьбе с метастазами. Исследовательская группа под руководством профессора Георгиоса Циавалиариса обнаружила вещество, получившее название Адгибин, которое способно ингибировать двигательную активность миозинов – белков, играющих важную роль в передвижении клеток. Этот агент подавляет сигнальные пути Rho GTPase, отвечающие за миграцию опухолевых клеток, что препятствует их перемещению и прикреплению к новым тканям.

«Мы смогли практически заморозить миграцию клеток, когда добавили Адгибин», – отметил профессор Циавалиарис. В отличие от многих противораковых препаратов, которые уничтожают как больные, так и здоровые клетки, Адгибин не приводит к их гибели, а лишь парализует раковые клетки. Такой подход позволяет значительно снизить токсичность лечения и уменьшить побочные эффекты.

Эффективность метода уже подтверждена экспериментами на клеточных организмах и мини-моделях, что позволяет надеяться на успешное применение Адгибина в будущем. Следующий этап исследований – доклинические испытания, цель которых – оценить безопасность и потенциал использования нового агента в онкотерапии. Этот прорыв может стать важным достижением в разработке менее агрессивных и более целенаправленных методов лечения рака.