FF16 выйдет на Xbox – инсайдер NateDrake раскрывает сроки релиза

Из достоверных источников, в частности от инсайдера NateDrake, стало известно, что Final Fantasy 16 планируется выпустить на консоли Xbox в первой половине текущего года. Согласно его информации, анонс игры произойдет в ближайшие недели, а окно релиза намечено на весенний период, что придаст дополнительное напряжение ожиданиям фанатов. Такие слухи вновь ложатся на заявления Фила Спенсера о том, что Xbox продолжает политику мультиплатформенности, выпуская свои игры на других консолях и приманивая другие эксклюзивы к себе.

Интересно, что NateDrake также поделился подробностями подготовки Final Fantasy 7 Remake и его продолжения Rebirth для новой консоли Switch 2. Square Enix решила сосредоточиться именно на этих проектах, что объясняет отсутствие планов по запуску FF16 на платформе Nintendo.