Памела Писцителло возглавляет маркетинг продукции Halo Studios.

Памела Писцителло, ранее возглавлявшая маркетинг и операционные вопросы в Concord, недавно перешла на позицию старшего менеджера по маркетингу продукции в Halo Studios. Её назначение было анонсировано в LinkedIn около трёх недель назад, но внимание игрового сообщества к этому событию выросло совсем недавно.

После запуска Concord, который обещал Sony много денег, всё пошло не так: проект потерпел фиаско, а его серверы были закрыты всего через две недели после релиза. Этот неудачный опыт стал болезненным уроком для всех, кто ожидал амбициозного прорыва. В отличие от провального Concord, Halo Studios остаётся одним из самых уважаемых брендов в индустрии, и назначение Писцителло воспринимается как знак серьёзных перемен в стратегии маркетинга.

Это объявление, очевидно, вызвало значительную обеспокоенность у геймеров. Например, бывший руководитель команды World of Warcraft Марк Керн и многие другие именитые люди из индустрии предсказывали, что это будет конец Halo. Для многих геймеров найм Писцителло — явный красный флаг для Halo Studios.