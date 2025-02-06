Известный эксперт в области видеоигр Сюхэй Ёсида, ключевая фигура в развитии PlayStation, поделился любопытной историей о происхождении названия легендарной консоли Sony. По его словам, идея появилась у самого Кена Кутараги, которого часто называют «отцом PlayStation». Кутараги был вдохновлен термином «WorkStation», который широко использовался для обозначения персональных компьютеров. Он решил заменить слово «Work» на «Play», тем самым подчеркнув развлекательную направленность устройства, ставшего символом цифровых развлечений.

Интересно, что первоначально название вызвало неоднозначную реакцию у американского подразделения Sony. Руководство компании посчитало его слишком «детским» и не соответствующим образу серьёзного технологического продукта. Однако позднее, когда PlayStation стала синонимом инноваций и качественных игровых возможностей, этот спорный выбор обернулся успехом и закрепился в истории игровой индустрии.

История создания имени PlayStation является важным элементом корпоративной мифологии Sony. Сегодня бренд ассоциируется с качеством, инновациями и уникальными игровыми решениями, а его имя остаётся одной из самых узнаваемых марок в мире, не смотря на последние сомнительные шаги корпорации.

Таким образом, замена «Work» на «Play» оказалась судьбоносным решением, определившим путь всей компании и задействовавшим в себе дух развлечений, что и стало отличительной чертой консоли.