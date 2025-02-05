Sony блокирует фанатский проект, намекая на ремастер?

Sony продолжает активно пресекать фанатские инициативы по модификации своих хитов. На этот раз компания отправила DMCA-страйк на страницу с патчем для Bloodborne PSX – неофициального ремейка, выполненного в стилистике PlayStation 1.

Создатель модификации для игры в 60FPS Лэнс Макдональд рассказал, что дело не в самом патче, а в использовании названия «Bloodborne», являющегося торговой маркой Sony.

По его словам, страйк был направлен исключительно на удаление страницы, где присутствовало слово «Bloodborne», несмотря на то, что код патча полностью автономен и не содержит указаний на целевую игру. «Я не собираюсь пытаться обойти их права и повторно выкладывать материал», – пояснил Макдональд, добавляя, что его проект изначально задумывался как фанатское хобби.

Интересно, что подобное решение Sony вызывает вопросы о дальнейших планах компании. Некоторые эксперты предполагают, что столь активные меры могут быть связаны с подготовкой технического апгрейда или даже полноценного ремастера игры, что могло бы изменить будущее вселенной Bloodborne. Пока официальных комментариев от Sony нет, а фанаты с недоверием воспринимают очередной DMCA-удар, опасаясь, что их любимые проекты снова окажутся под угрозой.

Это не первый случай, когда Sony защищает свои бренды с помощью правовых инструментов. История знает немало примеров, когда игровые компании принимали жесткие меры в отношении неофициальных модификаций. В данной ситуации поклонники Bloodborne остаются в ожидании, надеясь, что компания в скором времени предоставит какие-либо разъяснения и, возможно, анонсирует новые планы по развитию серии.



