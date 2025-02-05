AMD захватывает немецкий рынок процессоров, Intel в аутсайдерах

Согласно свежим данным от MindFactory за январь 2025 года, позиции Intel на немецком рынке продолжают ослабевать. В течение отчетного периода было реализовано 23 615 процессоров AMD, тогда как продажи Intel составили всего 2010 единиц. В итоге на долю "красных" пришлось 92% всех проданных чипов и 93% общей выручки.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользовались процессоры под сокет AM5. Их суммарные продажи достигли 18 410 экземпляров. В то же время новейшая платформа Intel LGA 1851 не смогла заинтересовать аудиторию — было продано всего 185 таких процессоров.

Лидером продаж стал Ryzen 9800X3D, который разошелся тиражом в 8390 штук. Второе место занял Ryzen 7600X3D с показателем 2430 проданных чипов, а замыкает тройку Ryzen 7 7800X3D (1640 единиц). Среди продукции Intel наибольший интерес вызвал Core i5-14600KF, однако его продажи составили всего 150 экземпляров. Флагманский процессор Core Ultra 9 285K приобрели лишь 10 клиентов ритейлера.

Ситуация с продажами свидетельствует о том, что потребители все чаще выбирают продукцию AMD благодаря ее производительности и соотношению цены и качества. В то же время Intel сталкивается с трудностями из-за не впечатляющего нового поколения и низкой востребованности новых платформ. Ожидается, что компания пересмотрит свою стратегию, чтобы улучшить положение на рынке.