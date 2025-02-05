ИИ-модель DeepSeek R1 оказалась самой уязвимой перед кибератаками

Китайская ИИ-модель DeepSeek R1 провалила испытания на безопасность, показав 100% успех атак (ASR) в тестах на кибербезопасность. Согласно отчету специалистов Cisco, искусственный интеллект не смог заблокировать ни один из 50 вредоносных запросов, что делает его одной из самых уязвимых моделей среди конкурентов.

Для сравнения, другая популярная модель Llama 3.1 405B показала ASR на уровне 96%, а OpenAI o1 справилась с большинством атак, ограничив показатель успешности атак до 26%. Эксперты указывают, что DeepSeek R1, позиционируемый как бесплатная альтернатива ChatGPT, мог оказаться менее защищенным из-за ограниченного бюджета на разработку.

Несмотря на уязвимости, DeepSeek R1 продолжает набирать популярность, особенно в США, благодаря свободному доступу и удобному интерфейсу. Однако специалисты предупреждают пользователей о возможных рисках, связанных с недостаточной безопасностью модели. Вопрос киберзащиты остается ключевым при разработке ИИ, и производителям предстоит серьезно поработать над усилением защиты в будущих обновлениях.