Консольные игроки тоже в деле: Battlefield Labs добирается до PS5 и Xbox Series

Игроки на PS5 и Xbox Series вскоре смогут принять участие в тестировании Battlefield Labs, но для доступа потребуется подписка PlayStation Plus или Xbox Game Pass Core. Первые тесты пройдут среди нескольких тысяч игроков из Европы и Северной Америки, включая как ветеранов серии, так и новичков. В дальнейшем серверы расширят, увеличив количество участников до десятков тысяч.

Пока речь идет не о полноценной новой игре, а о тестовой площадке для будущих механик. Тем не менее, EA уже назвали системные требования для PC-версии:

Процессор: i5-8400 / Ryzen 5 2600 (минимум) | i7-10700 / Ryzen 7 3700X (рекомендуется)

Видеокарта: RTX 2060 / RX 5600 XT (минимум) | RTX 3060 Ti / RX 6700 XT (рекомендуется)

ОЗУ: 16 ГБ

Свободное место: 30 ГБ

Но это далеко не единственные новости по Battlefield.

На закрытой встрече с блогерами DICE подтвердили возвращение режима Portal, который впервые появился в Battlefield 2042. В этом режиме игроки могли создавать кастомные матчи с уникальными правилами, используя карты и механики из классических частей серии.

Также стало известно, какие студии задействованы в разработке:

DICE занимается основными механиками – системой разрушений, классами, транспортом и гаджетами.

EA Motive отвечает за сюжетную кампанию и карты для мультиплеера.

Ripple Effect разрабатывает новые режимы и контент, ориентированный на привлечение свежей аудитории.

Criterion помогает EA Motive в создании сюжетной кампании.

Кроме того, по утечкам, в новой Battlefield появится бесплатная королевская битва, что может стать попыткой EA вновь конкурировать с Call of Duty: Warzone и Fortnite.

Если тестирование Battlefield Labs пройдет успешно, новую часть серии могут представить уже в этом году.