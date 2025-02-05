KCD 2 бьет рекорды, а другие разработчики поздравляют Warhorse

Выход Kingdom Come: Deliverance II стал значимым событием для игровой индустрии. CD Projekt Red и GSC Game World присоединились к поздравлениям студии Warhorse, отметив релиз особенными артами. Польские разработчики из CDPR даже добавили тематическое послание, которое явно отсылает к серии The Witcher:

«Поздравляем с выходом Kingdom Come: Deliverance II! Пусть ваш клинок всегда будет острым, чаша никогда не иссякнет, а путь будет безопасным! И помните, если вы когда-нибудь столкнетесь лицом к лицу с монстрами — мы с радостью одолжим вам серебряный меч».

Тем временем Kingdom Come: Deliverance II демонстрирует впечатляющие результаты. Уже в первые дни после выхода онлайн-активность на ПК превысила 100 тысяч одновременных игроков, что значительно выше пикового онлайна первой части. Это подтверждает высокий интерес аудитории и успех игры на старте.

Вторая часть Kingdom Come: Deliverance продолжает традиции оригинала, предлагая глубокую ролевую систему, историческую достоверность и проработанный открытый мир. Улучшенная графика, расширенные механики и амбициозный сюжет делают ее одним из самых крупных релизов этого года.

Будет ли Kingdom Come: Deliverance II столь же популярной в долгосрочной перспективе — покажет время. Однако уже сейчас очевидно, что игра стартовала с отличными показателями, а индустрия ее тепло приняла.