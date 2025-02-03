Искусственный интеллект вместо телефона: OpenAI готовит ChatGPT-гаджет

Компания OpenAI работает над созданием портативного устройства, которое может стать полноценной заменой смартфонам. Об этом сообщил генеральный директор компании Сэм Альтман. По его словам, гаджет будет интегрирован в экосистему ChatGPT и предложит пользователям совершенно новый формат взаимодействия с технологиями.

Ранее на рынке уже появлялись попытки создать альтернативу традиционным смартфонам, однако они либо оказывались слишком дорогими, либо не приносили значимой пользы. OpenAI планирует изменить ситуацию, предлагая инновационный подход, основанный на искусственном интеллекте.

Хотя подробностей о проекте пока немного, эксперты предполагают, что устройство будет ориентировано на голосовое управление, глубокую интеграцию с ChatGPT и адаптацию под запросы пользователя в реальном времени. Это может означать отказ от привычного сенсорного экрана и традиционного интерфейса в пользу более естественного взаимодействия через голосовые команды и AI-ассистента.

Если OpenAI удастся реализовать задумку, это может кардинально изменить рынок мобильных технологий и предложить пользователям альтернативу привычным смартфонам. Однако, насколько жизнеспособна эта идея, станет понятно только после официального анонса.