FromSoftware не гонится за трендами: роуглайк-механики являются естественным развитием игры

Директор Elden Ring Nightreign, Джунья Ишизаки, поделился свежими подробностями о нововведениях в предстоящем проекте от FromSoftware. По его словам, разработчики внедряют элементы роуглайка не для того, чтобы слепо следовать модным тенденциям, а для оптимизации и сжатия игрового опыта. «Наша цель состояла в том, чтобы объединить элементы RPG, исследования, создания билда и прокачки персонажа в одном динамичном процессе, который кульминируется в напряжённой битве с боссом, но в более концентрированном формате», — отметил Ишизаки.

Он подчеркнул, что команда никогда не ставила задачу копировать успехи других компаний или подстраиваться под тренды. «Мы рассматриваем новые игровые механики как естественное развитие нашего сессионного мультиплеерного геймплея, который способен предложить уникальный опыт», — добавил директор. Такой подход позволяет сохранить фирменную атмосферу и глубину игрового мира, присущие предыдущим проектам студии.

Кроме того, FromSoftware планирует выпустить Elden Ring Nightreign уже в этом году на платформах PC, PS4/PS5, Xbox One и Xbox Series. Это решение вызывает огромный интерес у поклонников жанра, ведь новая игра обещает не только сохранить лучшие традиции серии, но и привнести свежие элементы, способные порадовать как ветеранов, так и новых игроков.