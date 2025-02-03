Expanded & Enhanced, доступная только на консолях текущего поколения может появиться в ближайшее время после отчета Take-Two инвесторам

Фанаты Grand Theft Auto снова в ожидании крупных новостей: Rockstar внезапно обновила иконку GTA 5 в Discord, что породило новую волну слухов. Многие геймеры считают, что это может быть связано с предстоящим выходом расширенной версии игры Expanded & Enhanced на ПК. Косвенно это подтверждает и недавний опрос компании, в котором игроков спрашивали об их интересе к подписке GTA+.

Стоит отметить, что недавно на горизонте появилась дата, которая может прояснить ситуацию – 6 февраля. В этот день материнская компания Rockstar, Take-Two Interactive, проведёт очередную встречу с инвесторами. Именно такие отчёты часто становятся источником свежей информации о будущих релизах. Возможно, именно тогда станет известно что-то новое о GTA 6 или обновлённой версии GTA 5 для ПК.

Однако фанаты уже привыкли к непредсказуемости Rockstar. Компания способна объявить дату выхода буквально за неделю до релиза, ломая все ожидания и прогнозы. Поэтому пока остаётся только ждать и надеяться на хорошие новости.

Главный вопрос, который волнует геймеров – выйдет ли GTA 6 в 2025 году? Пока что после декабрьского трейлера в 2023 году разработчики хранят молчание. И если раньше выходы игр Rockstar можно было предсказывать по определённым паттернам, то теперь компания действует абсолютно непредсказуемо. Возможно, 6 февраля станет переломным моментом, когда игроки наконец-то получат долгожданные новости.