Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
Expanded & Enhanced, доступная только на консолях текущего поколения может появиться в ближайшее время после отчета Take-Two инвесторам

Фанаты Grand Theft Auto снова в ожидании крупных новостей: Rockstar внезапно обновила иконку GTA 5 в Discord, что породило новую волну слухов. Многие геймеры считают, что это может быть связано с предстоящим выходом расширенной версии игры Expanded & Enhanced на ПК. Косвенно это подтверждает и недавний опрос компании, в котором игроков спрашивали об их интересе к подписке GTA+.

Стоит отметить, что недавно на горизонте появилась дата, которая может прояснить ситуацию – 6 февраля. В этот день материнская компания Rockstar, Take-Two Interactive, проведёт очередную встречу с инвесторами. Именно такие отчёты часто становятся источником свежей информации о будущих релизах. Возможно, именно тогда станет известно что-то новое о GTA 6 или обновлённой версии GTA 5 для ПК.

Однако фанаты уже привыкли к непредсказуемости Rockstar. Компания способна объявить дату выхода буквально за неделю до релиза, ломая все ожидания и прогнозы. Поэтому пока остаётся только ждать и надеяться на хорошие новости.

Главный вопрос, который волнует геймеров – выйдет ли GTA 6 в 2025 году? Пока что после декабрьского трейлера в 2023 году разработчики хранят молчание. И если раньше выходы игр Rockstar можно было предсказывать по определённым паттернам, то теперь компания действует абсолютно непредсказуемо. Возможно, 6 февраля станет переломным моментом, когда игроки наконец-то получат долгожданные новости.

#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #gta 6 #ps5 #gta #take-two interactive #gta 5 #xbox series #take-two
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
12
Индия сравнила французские Rafale M и советские МиГ-29К
6
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
5
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
ASML готовит к отгрузке литографическую установку EXE:5200 нового поколения
1
MiniOS 4.1: Лёгкий и универсальный live-дистрибутив для USB-носителей с новыми возможностями.
2
Канада намерена обложить США 100% пошлинами на импорт электромобилей Tesla
9
Ученые обнаружили звуковые колебания вирусов на недоступных для человека частотах
1
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
11
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Российский «Орешник» способен обойти любую систему ПРО, включая «Железный купол»
3
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
5
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
22
Обучение китайской нейросети DeepSeek стоило в 400 раз дороже, чем заявлялось
9
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа
6
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
5
Минобороны Германии выступил против повышения расходов на оборону до 5%, назвав цифру чрезмерной
+
Авторы фанатского ремастера GTA Vice City на движке GTA IV сообщили о полном прекращении работы над проектом из-за жалоб правообладателя
5
Google Pixel 9a появился на сайте EMVCo
+
OnePlus и REDMI выпустят во 2 квартале смартфоны среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 7500 мАч
+

Популярные статьи

Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
218
"Aloft": крайне сырая и не оптимизированная игра в раннем доступе (краткий обзор)
1
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
60
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
2
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
5
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
+

Сейчас обсуждают

Такой то
14:50
Сергей Юлин
Власти Панамы отказались от участия в китайской программе "Один пояс, один путь"
Vorvort
14:49
А с чего ты AMD похоронил? Все у нее отлично. 50-я серия у конкурента проходная, там только 5070 Ти нагнуть по прайс/перфоманс и стриги купоны до следующего поколения.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
BinaryBeacons
14:49
Дубляж чего? Проекту уже 15 лет. Это специализированный дистрибутив для использования на съёмных накопителях, их единицы, и большинство не дотягивает до возможностей миниоси.
MiniOS 4.1: Лёгкий и универсальный live-дистрибутив для USB-носителей с новыми возможностями.
Виталий Капитан
14:48
Бездарный, бездушный перевод.
Galaxy S25 Ultra прошел испытание на прочность
Сергей Юлин
14:41
То то же Китай от российской нефти отказался, выигрывает, несомненно.
Власти Панамы отказались от участия в китайской программе "Один пояс, один путь"
Сергей Юлин
14:41
Здравомыслящие люди.
Власти Панамы отказались от участия в китайской программе "Один пояс, один путь"
32Влад32
14:39
Китай больше будет перевозить товары по территории России, по северному морскому пути. Так что Россия от такого только выиграет.
Власти Панамы отказались от участия в китайской программе "Один пояс, один путь"
Bernigan
14:39
Нигде не видел разницы между DLAA и DLSS качество, так что предпочитаю играть с 40+ % фпс
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Dusty Soldier
14:39
Предпоследний абзац прям позабавил. Структуру черной дыры, от сингулярности до джетов они представили, как своё новое открытие что ли?))))
PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
32Влад32
14:37
значит проверяющие будут брать 3 тысячи
ФАС предлагает повысить стоимость технического осмотра в полтора раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем