Это значит, что анонс новой части уже не за горами.

Завтра в 19:00 по МСК EA проведет мероприятие, на котором раскроет подробности тестирования одного из самых главных проектов компании — Battlefield 6. Ожидается, что игра воернется в современный сеттинг, опираясь на успешное наследие Battlefield 3 и Battlefield 4.

Новый концепт-арт Battlefield 6По информации, уже доступной в прессе, новая часть серии будет возвращать традиционные элементы, такие как карты на 64 игроков и классическую систему классов, исключая специалистов. Кроме того, в Battlefield 6 появится условно-бесплатный режим «королевской битвы», аналогичный Warzone.

Над проектом работают сразу четыре студии: DICE, Motive, Criterion Games и Ripple Effect. EA провела кропотливую работу над ошибками прошлых проектов и теперь придерживается принципа «игрок прежде всего».

Стоит отметить, что подобные анонсы обычно проводятся за полтора месяца до официального релиза, поэтому завтрашнее мероприятие обещает стать важным этапом в подготовке к выходу игры.