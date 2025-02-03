Mарк Йорк говорит, что создать GTA 6 без ошибок – почти невозможная задача.

Бывший аниматор GTA 5 Марк Йорк недавно поделился инсайдами, объясняющими, почему создание GTA 6 без технических ошибок сложная задача. По его словам, разработчики стремятся воссоздать в игре живой и дышащий город, где события могут разворачиваться непредсказуемо. «Игра имитирует настоящий мегаполис, и в нём может случиться практически всё, о чем вы и не подозреваете, пока не увидите, как случайный игрок или даже ребенок запускает цепочку неожиданных событий», – отметил Йорк.

Работая над GTA 5, команда проводила тестирование, играя в игру по 8–10 часов ежедневно, чтобы отловить каждую мелочь, однако создание безупречного игрового процесса оказалось практически недостижимым. Несмотря на огромный опыт студии Rockstar, симуляция реального города в виртуальной среде приводит к появлению множества сценариев, зачастую непредсказуемых даже для разработчиков.

Интересно, что интервью, где Марк Йорк делился своими мыслями, было изъято из открытого доступа по его личной просьбе. Однако мнение аниматора продолжает звучать в профессиональных кругах и обсуждаться на профильных ресурсах.