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Amogus54
Разработчики мода GTA Vice City Nextgen Edition закрыли проект под давлением Take-Two
Но разработчики заявляют, что выйдет еще как минимум один патч.

Прошла всего неделя с момента выхода нашумевшего игрового проекта, а за это время случилось немало неожиданного. Разработчики столкнулись с серьезными трудностями: удаление YouTube-канала, блокировка в Telegram, исчезновение трейлера и, наконец, жалоба от Entertainment Software Association (ESA) в социальной сети ВКонтакте.

Эта организация представляет интересы крупных игровых компаний, и разработчики быстро обнаружили, что среди ее членов числится и издатель оригинальной игры. Несмотря на то, что компания-правообладатель не имеет официального представительства в России, это не мешает ей использовать правовые механизмы для защиты своих интересов.

В результате давления со стороны ESA авторам пришлось удалить определенные посты и закрыть комментарии, чтобы избежать дальнейших санкций. Команда приняла трудное решение прекратить поддержку проекта, однако обещанный патч все же выйдет, пусть и не от их имени.

Сообщество встретило эту новость с волнением, ведь мод уже успел завоевать популярность среди игроков. Разработчики поблагодарили фанатов за поддержку и признали, что ситуация с моддингом становится все сложнее. Их история стала еще одним напоминанием о рисках, с которыми сталкиваются создатели фанатского контента.

Как этот случай повлияет на индустрию в целом — покажет время, но ясно одно: в современной игровой среде моддингу становится все труднее существовать без оглядки на правообладателей.

#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #take-two #gta vice city #take two #grand theft auto: vice city #nextgen #grand theft auto vice city #revteam
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Nvidia&Intel Hater
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Take Two козлы те ещё. Они купили студию, выпустившую Kerbal Space System и выпустили KSP2, так фанаты игры им просто утопили рейтинг. Эти придурки абсолютно не понимают смысла фанатских игр.
Разработчики мода GTA Vice City Nextgen Edition закрыли проект под давлением Take-Two
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