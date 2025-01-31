NVIDIA обновила Broadcast – новый ИИ-алгоритм улучшает голос, но не всем понравился

Компания NVIDIA выпустила обновление Broadcast App 2.0, добавив новую функцию Studio Voice. Этот инструмент использует искусственный интеллект, чтобы улучшить качество записанного звука даже при использовании бюджетных микрофонов. По заявлению NVIDIA, технология позволяет добиться студийного звучания без необходимости покупать дорогое оборудование.

Обновление уже доступно для скачивания на официальном сайте NVIDIA, но мнения пользователей разделились.

Главное нововведение – Studio Voice, который:

Фильтрует шумы и устраняет посторонние звуки

Сглаживает частотные перепады, делая голос более чистым и естественным

Работает с любыми микрофонами, даже самыми дешевыми

Также были исправлены ошибки предыдущих версий и оптимизированы некоторые алгоритмы.

Несмотря на обещания улучшения качества звука, первые пользователи столкнулись с неожиданными трудностями. Некоторые утверждают, что разницы в звучании почти нет, в то время как другие заметили, что Broadcast 2.0 стало потреблять в разы больше оперативной памяти и значительно нагружает процессор.

Останется ли новое обновление полезным инструментом или же превратится в ненужную нагрузку для ПК – покажет время. Если вы хотите протестировать Studio Voice, приложение уже доступно для загрузки.