Xbox начинает выпускать свои хиты на платформе от Sony

Фанаты гоночных игр на Playstation 5 получили неожиданную, но приятную новость – Forza Horizon 5 больше не будет эксклюзивом Xbox и PC. Уже в этом году популярная гоночная игра от Playground Games появится на PlayStation 5.

Известно, что в PS5-версии будет включен весь ранее выпущенный контент, а вместе с релизом выйдет бесплатное обновление, которое добавит:

Horizon Realms;

Контент из Evolving Worlds

Дополнительные улучшения, подробности которых обещают раскрыть позже.

Игроки уже могут добавить Forza Horizon 5 в список желаемого в PlayStation Store, а релиз ожидается до конца 2025 года.

Решение о выпуске эксклюзива Xbox на конкурирующей платформе может быть связано с новой стратегией Microsoft, направленной на расширение аудитории и повышение доходов от выпуска игр везде, где только можно. Выпуская Forza Horizon 5 на Playstation 5 подтверждаются все заявления Фила Спенсера о новой политики мультиплатформенности Xbox. Остается ждать официальной даты выхода, но одно можно сказать точно – гонки в Forza Horizon 5 скоро станут доступными для еще большего количества игроков.