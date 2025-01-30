BioWare увольняет сотрудников и сосредотачивается на Mass Effect

После неудачного запуска Dragon Age: The Veilguard студия BioWare приняла решение сократить часть команды, включая ключевых разработчиков. Среди уволенных оказались Патрик и Карин Уикс, работавшие в компании долгие годы – они проработали в компании 20 и 19 лет соответственно.

Глава BioWare Гэри Маккей объяснил, что такие изменения позволят сосредоточиться на разработке новой части Mass Effect. Над проектом трудится опытная команда во главе с Майклом Гэмблом, в которую входят:

Престон Ватаманюк (дизайн Mass Effect, KOTOR, Neverwinter Nights 2)

Пэрриш Лей (анимация синематиков Mass Effect 1-3, Anthem)

Мэри ДеМарл (сценарий Deus Ex: Human Revolution / Mankind Divided, Guardians of the Galaxy)

Дерек Уоттс (арт-директор Mass Effect)

Новая Mass Effect разрабатывается на Unreal Engine 5, что обещает значительные графические улучшения, но ставит под вопрос оптимизацию. Однако проект находится на ранней стадии, а его релиз ждать в ближайшие годы не стоит.

Игровое сообщество активно обсуждает судьбу BioWare, опасаясь, что дальнейшие кадровые перестановки могут повлиять на качество их культовых франшиз.