Бывший аниматор Rockstar раскрыл детали GTA 6

Пока фанаты ждут новых подробностей о GTA 6, в сети обсуждают потенциальные ограничения частоты кадров на PS5 и Xbox Series X|S. Бывший аниматор GTA 5 и RDR 2 Майк Йорк заявил, что из-за высокой детализации и графической нагрузки игра, скорее всего, не сможет работать в 60 FPS на консолях текущего поколения.

По его словам, Rockstar ориентируется на кинематографическую картинку, а не на высокую частоту кадров. Тем не менее, PC-версия игры в будущем, скорее всего, сможет предложить полноценные 60 FPS, так как будет оптимизирована под современные графические ускорители и под те видеокарты, которые выйдут в будущем и смогут предложить больший уровень производительности. Ранее Digital Foundry делали разбор первого трейлера игры, в котором они заявили, что он был записан при 30 кадрах в секунду.

Также он выразил надежду, что PS5 Pro может предложить повышенную производительность благодаря технологиям апскейлинга на базе ИИ. Однако пока это лишь предположения.

Стоит отметить, что Йорк не работает в Rockstar с 2017 года, а потому его слова нельзя считать официальной информацией. Но если слухи подтвердятся, поклонникам консолей придётся смириться с ограничением в 30 FPS.