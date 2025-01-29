Microsoft начала расследование возможного нарушения

Китайская компания DeepSeek оказалась в центре громкого скандала – ее обвиняют в незаконном использовании технологий OpenAI. По данным Bloomberg, Microsoft проводит расследование в сотрудничестве с OpenAI, чтобы выяснить, не был ли применен метод «дистилляции» – процесс, при котором упрощенная нейросеть обучается на выходных данных более мощной модели.

Хотя дистилляция является стандартной практикой в сфере искусственного интеллекта, в данном случае существует риск нарушения условий OpenAI. Если обвинения подтвердятся, это может привести к серьезным юридическим последствиям для DeepSeek и усилению контроля над разработкой ИИ-технологий.

Интересно, что 20 января DeepSeek представила новую версию чат-бота R1, который, по заявлению компании, превосходит передовую версию ChatGPT. При этом эксперты отмечают, что китайская разработка обошлась значительно дешевле, чем проекты OpenAI, из-за чего обрушились акции многих технологических компаний, в том числе и NVIDIA.

Этот инцидент поднимает важные вопросы о безопасности ИИ-разработок, защите интеллектуальной собственности и возможном ужесточении регулирования в сфере искусственного интеллекта на глобальном уровне.