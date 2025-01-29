Стартап «Резист-Т» из Зеленограда представил новую технологию создания тонкопленочных резисторов, основанную на высокоэнтропийных сплавах (ВЭС). В отличие от традиционных методов, требующих сложных дорогостоящих процессов, новая разработка использует порошковые смеси металлов – кобальта, хрома, железа, никеля и титана, исключая этап предварительного сплавления и защитного покрытия.
Выделяют следующие преимущества технологии:
- Снижение себестоимости на 10%
- Уменьшение энергозатрат на 25%
- Высокая термостабильность: коэффициент сопротивления -4,2 ppm/°C при температурном диапазоне от -196 до +227 °C
По словам генерального директора «Резист-Т» Максима Полякова, разработка открывает новые возможности для применения резисторов в микроэлектронике, авиации и медицине.
Проект получил финансовую поддержку от Стартап-студии МИЭТ в рамках федерального проекта Минобрнауки РФ, а также привлек 1 млн рублей инвестиций через Фонд инфраструктурных и образовательных программ.