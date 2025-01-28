У Еврокомиссии есть подозрения в использовании их для дронов

Еврокомиссия рассматривает возможность запрета продажи игровых консолей в Россию, заявив, что они могут использоваться для управления дронами. Об этом сообщила глава евродипломатии Кайя Каллас, отметив, что Евросоюз изучает любые технологии, которые могут помочь российским военным:

«Мы действительно изучаем все виды вещей, которые могут помогать России, включая игровые консоли, поскольку, видимо, именно с помощью них управляют дронами».

Хотя официальные поставки Xbox, PlayStation и Nintendo были прекращены ещё в марте 2022 года, консоли продолжают попадать в страну через параллельный импорт.

Глава компании «Ачивка» и бывший руководитель российского подразделения Nintendo Яша Хаддажи прокомментировал заявление Еврокомиссии:

«Консоли, импортируемые в Россию, даже не проходят транзитом через Европейский союз. Поэтому это заявление либо демонстрирует полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной пустой жестикуляцией».

Эксперт также отметил, что введение подобного запрета вряд ли окажет влияние на доступность консолей в России, поскольку большая часть устройств поступает из стран Азии через независимые каналы.

Подозрения в использовании игровых консолей для управления дронами не являются новыми. Ещё в прошлом десятилетии геймпады от Xbox и PlayStation были адаптированы для управления сложными механизмами, включая робототехнику. Однако никаких подтверждений применения консолей в текущем конфликте не предоставлено.

Ситуация с ограничениями вызывает вопросы об их эффективности, поскольку запрет на официальные поставки уже введён, а консоли продолжают попадать на рынок через альтернативные пути.